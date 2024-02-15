Бавария намерена существенно уменьшить зарплатную ведомость клуба

В ближайшие годы руководство "Баварии" усиленно будет работать над существенным сокращением зарплатной ведомости клуба, сообщает Kicker.

По информации источника, прежде всего мюнхенцы планируют сэкономить на зарплате молодых футболистов команды - Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса. Боссы клуба на намерены платить канадскому защитнику 13 млн евро в год по новому контракту. Также руководство немецкой команды считает, что Мусиала до сих пор не получил стабильной игры и поэтому не заслуживает существенного повышения зарплаты.

В текущем сезоне на счету Мусиалы 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Дэвис провел 27 игр и сумел забить один мяч, а также оформил три ассиста. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 110 млн и 70 млн евро, соответственно.

Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Сити" к полузащитнику "Баварии" Джамалу Мусиале и "Реала" к Альфонсо Дэвису.