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Бавария намерена существенно уменьшить зарплатную ведомость клуба
Мюнхенцы планируют сэкономить на зарплате молодых футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшие годы руководство "Баварии" усиленно будет работать над существенным сокращением зарплатной ведомости клуба, сообщает Kicker.
По информации источника, прежде всего мюнхенцы планируют сэкономить на зарплате молодых футболистов команды - Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса. Боссы клуба на намерены платить канадскому защитнику 13 млн евро в год по новому контракту. Также руководство немецкой команды считает, что Мусиала до сих пор не получил стабильной игры и поэтому не заслуживает существенного повышения зарплаты.
В текущем сезоне на счету Мусиалы 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Дэвис провел 27 игр и сумел забить один мяч, а также оформил три ассиста. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 110 млн и 70 млн евро, соответственно.
Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Сити" к полузащитнику "Баварии" Джамалу Мусиале и "Реала" к Альфонсо Дэвису.
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