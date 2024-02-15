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Спортивный директор Баварии: Наша задача - всем вместе выбраться из этой ситуации

Германия

Кристоф Фройнд высказался о работе Томаса Тухеля

Спортивный директор Баварии: Наша задача - всем вместе выбраться из этой ситуации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказал мнение после поражения от "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Конечно, Тухель борется с этой крайне тяжелой для всех нас ситуацией. Наша задача - всем вместе выбраться из нее. Мы все плывем в одной лодке", - сказал Фройнд.

Ранее мюнхенцы проиграли "Байеру" со счетом 0:3 и отстали от него на 5 очков в Бундеслиге.

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Источник:
kerry_hau
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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