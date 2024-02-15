Харри Кейн - о неудачных результатах Баварии: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о неудачных результатах команды.

"Мы, как игроки, должны взять на себя ответственность и стараться играть с большей свободой и энергией. Мы должны двигаться вперед - мы не можем изменить прошлую игру, поэтому мы должны с нетерпением ждать поединка, который состоится в воскресенье".