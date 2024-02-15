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Харри Кейн - о неудачных результатах Баварии: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность

Германия
Обновлено

Форвард Баварии высказал свое мнение

Харри Кейн - о неудачных результатах Баварии: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность

Фото: LondonWorld

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о неудачных результатах команды.

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"Мы, как игроки, должны взять на себя ответственность и стараться играть с большей свободой и энергией. Мы должны двигаться вперед - мы не можем изменить прошлую игру, поэтому мы должны с нетерпением ждать поединка, который состоится в воскресенье".

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"Тренер является частью нашей команды. Мы вместе оказались в этой ситуации. Как игроки мы должны брать на себя ответственность", - добавил Кейн.

Напомним, что 18 февраля состоится матч "Бохум" - "Бавария". Начало - в 18:30.

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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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