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Харри Кейн - о неудачных результатах Баварии: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность
Форвард Баварии высказал свое мнение
Фото: LondonWorld
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о неудачных результатах команды.
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"Мы, как игроки, должны взять на себя ответственность и стараться играть с большей свободой и энергией. Мы должны двигаться вперед - мы не можем изменить прошлую игру, поэтому мы должны с нетерпением ждать поединка, который состоится в воскресенье".
"Тренер является частью нашей команды. Мы вместе оказались в этой ситуации. Как игроки мы должны брать на себя ответственность", - добавил Кейн.
Напомним, что 18 февраля состоится матч "Бохум" - "Бавария". Начало - в 18:30.
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