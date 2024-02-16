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Бавария нашла замену для Дэвиса в Милане
Им станет другой топ-латераль
Twitter Lega Serie A
Мюнхенская "Бавария" изучает варианты с усилением левого фланга обороны в случае ухода основного латераля команды Альфонсо Дэвиса.
По информации Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter), немецкий клуб давно присматривается к фуллбеку "Милана" Тео Эрнандесу. Источник сообщает, что "красных" не отпугивает высокий ценник на футболиста.
В текущем розыгрыше Серии А Эрнандес отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
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Bayern have been keeping an eye on Theo Hernández for a long time. Even though he won't be cheap, the Frenchman would be an option for the club in case Alphonso Davies ended up leaving [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/HkwUq7E6hT— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 15, 2024
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