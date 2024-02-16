  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария нашла замену для Дэвиса в Милане
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария нашла замену для Дэвиса в Милане

Германия
Обновлено

Им станет другой топ-латераль

Бавария нашла замену для Дэвиса в Милане

Twitter Lega Serie A

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" изучает варианты с усилением левого фланга обороны в случае ухода основного латераля команды Альфонсо Дэвиса.

По информации Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter), немецкий клуб давно присматривается к фуллбеку "Милана" Тео Эрнандесу. Источник сообщает, что "красных" не отпугивает высокий ценник на футболиста.

В текущем розыгрыше Серии А Эрнандес отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Кёльн – Вердер 0:1. Суперсаб Нджинма в действии
yellow-arrow
Томасу Тухелю поражение Баварии в матче против Бохума может дорого обойтись
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед вступает в гонку за звездным вингером Баварии
Бавария (Мюнхен) Милан Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости