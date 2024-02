Бавария нашла замену для Дэвиса в Милане

Мюнхенская "Бавария" изучает варианты с усилением левого фланга обороны в случае ухода основного латераля команды Альфонсо Дэвиса.

По информации Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter), немецкий клуб давно присматривается к фуллбеку "Милана" Тео Эрнандесу. Источник сообщает, что "красных" не отпугивает высокий ценник на футболиста.

В текущем розыгрыше Серии А Эрнандес отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

Bayern have been keeping an eye on Theo Hernández for a long time. Even though he won't be cheap, the Frenchman would be an option for the club in case Alphonso Davies ended up leaving [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/HkwUq7E6hT