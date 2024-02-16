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Президент Баварии: В ЛЧ у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после поражения от Лацио

Германия

Хайнер считает, что у команды есть шансы на трофеи

Президент Баварии: В ЛЧ у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после поражения от Лацио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер считает, что у команды есть шансы на трофеи.

В Бундеслиге мюнхенский клуб на пять очков отстает от лидирующего "Байера", а в Лиге чемпионов проиграл "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала.

- Что для вас и клуба означал бы сезон без трофеев?

- Мы об этом вообще не беспокоимся. В Лиге чемпионов у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после 0:1 от "Лацио" все возможно. Ответный матч состоится через три недели, и в нем мы перевернем ситуацию и выйдем в четвертьфинал.

На "Альянц Арене" будут распроданы все билеты, фанаты поддержат нас. С их поддержкой мы сможем это сделать.

В Бундеслиге осталось еще 13 матчей. Мы не сдадимся. "Бавария" всегда верит в себя, до последней минуты, - сказал Хайнер.

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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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