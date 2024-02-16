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Президент Баварии: В ЛЧ у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после поражения от Лацио
Хайнер считает, что у команды есть шансы на трофеи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер считает, что у команды есть шансы на трофеи.
В Бундеслиге мюнхенский клуб на пять очков отстает от лидирующего "Байера", а в Лиге чемпионов проиграл "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала.
- Что для вас и клуба означал бы сезон без трофеев?
- Мы об этом вообще не беспокоимся. В Лиге чемпионов у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после 0:1 от "Лацио" все возможно. Ответный матч состоится через три недели, и в нем мы перевернем ситуацию и выйдем в четвертьфинал.
На "Альянц Арене" будут распроданы все билеты, фанаты поддержат нас. С их поддержкой мы сможем это сделать.
В Бундеслиге осталось еще 13 матчей. Мы не сдадимся. "Бавария" всегда верит в себя, до последней минуты, - сказал Хайнер.
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