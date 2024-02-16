Президент Баварии: В ЛЧ у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после поражения от Лацио

Президент "Баварии" Герберт Хайнер считает, что у команды есть шансы на трофеи.

В Бундеслиге мюнхенский клуб на пять очков отстает от лидирующего "Байера", а в Лиге чемпионов проиграл "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала.

- Что для вас и клуба означал бы сезон без трофеев?

- Мы об этом вообще не беспокоимся. В Лиге чемпионов у нас по-прежнему есть все шансы. Даже после 0:1 от "Лацио" все возможно. Ответный матч состоится через три недели, и в нем мы перевернем ситуацию и выйдем в четвертьфинал.

На "Альянц Арене" будут распроданы все билеты, фанаты поддержат нас. С их поддержкой мы сможем это сделать.

В Бундеслиге осталось еще 13 матчей. Мы не сдадимся. "Бавария" всегда верит в себя, до последней минуты, - сказал Хайнер.