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Томасу Тухелю поражение Баварии в матче против Бохума может дорого обойтись – СМИ
Тренера могут немедленно уволить
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель может быть уволен, если команда покажет плохие результаты в ближайших матчах.
После того, как Тухеля назначили главным тренером вместо Юлиана Нагельсманна, владельцы разочарованы отсутствием прогресса команды под его руководством.
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Поражение в матче против "Бохума" может стать последней каплей и привести к немедленному увольнению.
Напомним, что поединок "Бохум" - "Бавария" состоится в воскресенье. Начало - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:Bayern & Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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