Томасу Тухелю поражение Баварии в матче против Бохума может дорого обойтись – СМИ

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель может быть уволен, если команда покажет плохие результаты в ближайших матчах.

После того, как Тухеля назначили главным тренером вместо Юлиана Нагельсманна, владельцы разочарованы отсутствием прогресса команды под его руководством.

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Поражение в матче против "Бохума" может стать последней каплей и привести к немедленному увольнению.

Напомним, что поединок "Бохум" - "Бавария" состоится в воскресенье. Начало - в 18:30 по киевскому времени.