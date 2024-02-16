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Томасу Тухелю поражение Баварии в матче против Бохума может дорого обойтись – СМИ

Германия
Обновлено

Тренера могут немедленно уволить

Томасу Тухелю поражение Баварии в матче против Бохума может дорого обойтись – СМИ

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель может быть уволен, если команда покажет плохие результаты в ближайших матчах.

После того, как Тухеля назначили главным тренером вместо Юлиана Нагельсманна, владельцы разочарованы отсутствием прогресса команды под его руководством.

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Поражение в матче против "Бохума" может стать последней каплей и привести к немедленному увольнению.

Напомним, что поединок "Бохум" - "Бавария" состоится в воскресенье. Начало - в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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