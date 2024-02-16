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Бундеслига. Кёльн – Вердер 0:1. Суперсаб Нджинма в действии
Нджинма приносит Бремену 3 очка после выхода с замены
Фото: Werder Bremen, X
Бундеслига, 22-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Вердер 0:1
Гол: Нджинма 70
Кельн: Швебе, Шмитц (Дитц, 84), Килиан, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц (Диль, 68), Любичич (Тиггес, 84), Майна (Адамян, 74), Мартель (Кристенсен, 74), Хусейнбашич, Тильманн
Вердер: Цеттерер, Вайзер (Деман, 83), Юнг, Фридль, Малатини, Агу, Линен (Альверо, 90), Стаге, Шмид (Битенкур, 83), Дукш (Борре, 83), Вольтемаде (Нджинма, 66)
"Вердер" добывает третью выездную победу кряду, вслед за "Баварией" и "Майнцем" с идентичным счётом 0:1 обыграв и "Кёльн". Всего же у подопечных Оле Вернера 4 победы в 5 турах 2024 года. Таком рывок позволил бременцам на 13 очков оторваться от зоны вылета, где продолжает пребывать их сегодняшний оппонент.
Как и в игре первого круга, победу "Вердеру" принёс гол Джастина Нджинмы после выхода на замену. Тогда экс-форвард "Хольштайн" Киль забил победный на 67-й минуте с подачи левого вингбека. Этим вечером на Рейн Энерги – на 70-й с подачи правого вингбека Вайзера.
"Кёльна" таким образом сошёл с 3-матчевой серии без поражений в Бундеслиге. Сегодня "козлы" провели солидный первый тайм, где выглядели даже предпочтительнее, чем соперник. Другое дело, что у подопечных Тимо Шульца снова возникли сложности с созданием моментов. А стандартов Бремен худшей атака Бундеслиги не дарил.
Единственный шанс у "Кёльна" вернуться в игру был за четверть часа до финального свистка. Но после подачи с корнера Фридль героически вынес мяч с ленточки. После этого остроту создавали только гости.
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