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Бундеслига. Кёльн – Вердер 0:1. Суперсаб Нджинма в действии

Германия
Обновлено

Нджинма приносит Бремену 3 очка после выхода с замены

Бундеслига. Кёльн – Вердер 0:1. Суперсаб Нджинма в действии

Фото: Werder Bremen, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 22-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Вердер 0:1

Гол: Нджинма 70

Кельн: Швебе, Шмитц (Дитц, 84), Килиан, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц (Диль, 68), Любичич (Тиггес, 84), Майна (Адамян, 74), Мартель (Кристенсен, 74), Хусейнбашич, Тильманн

Вердер: Цеттерер, Вайзер (Деман, 83), Юнг, Фридль, Малатини, Агу, Линен (Альверо, 90), Стаге, Шмид (Битенкур, 83), Дукш (Борре, 83), Вольтемаде (Нджинма, 66)

"Вердер" добывает третью выездную победу кряду, вслед за "Баварией" и "Майнцем" с идентичным счётом 0:1 обыграв и "Кёльн". Всего же у подопечных Оле Вернера 4 победы в 5 турах 2024 года. Таком рывок позволил бременцам на 13 очков оторваться от зоны вылета, где продолжает пребывать их сегодняшний оппонент.

Как и в игре первого круга, победу "Вердеру" принёс гол Джастина Нджинмы после выхода на замену. Тогда экс-форвард "Хольштайн" Киль забил победный на 67-й минуте с подачи левого вингбека. Этим вечером на Рейн Энерги – на 70-й с подачи правого вингбека Вайзера.

"Кёльна" таким образом сошёл с 3-матчевой серии без поражений в Бундеслиге. Сегодня "козлы" провели солидный первый тайм, где выглядели даже предпочтительнее, чем соперник. Другое дело, что у подопечных Тимо Шульца снова возникли сложности с созданием моментов. А стандартов Бремен худшей атака Бундеслиги не дарил.

Единственный шанс у "Кёльна" вернуться в игру был за четверть часа до финального свистка. Но после подачи с корнера Фридль героически вынес мяч с ленточки. После этого остроту создавали только гости.

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