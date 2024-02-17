Тухель - о критике в свой адрес: На меня это влияет не так сильно, как кажется

Томас Тухель высказался о критике в свой адрес после поражения "Баварии". Мюнхенцы проиграли "Лацио" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.

"Я вполне могу это понять. Я привык не читать [газеты] вообще, как в хорошие, так и в плохие времена.

Я знаю, что друзья и семья страдают [от критики] сильнее. Я чувствую тон вопросов после поражений.

Я не наивный и давно в этом деле. Каждый сам решает, какого тона ему придерживаться и как о нас отзываться. На меня это влияет не так сильно, как вам кажется", - сказал главный тренер "Баварии".