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Тухель - о критике в свой адрес: На меня это влияет не так сильно, как кажется
Тренер Баварии высказался после серии неудач
Фото: twitter.com/FCBayern
Томас Тухель высказался о критике в свой адрес после поражения "Баварии". Мюнхенцы проиграли "Лацио" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.
"Я вполне могу это понять. Я привык не читать [газеты] вообще, как в хорошие, так и в плохие времена.
Я знаю, что друзья и семья страдают [от критики] сильнее. Я чувствую тон вопросов после поражений.
Я не наивный и давно в этом деле. Каждый сам решает, какого тона ему придерживаться и как о нас отзываться. На меня это влияет не так сильно, как вам кажется", - сказал главный тренер "Баварии".
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