Бундеслига, 22-й тур

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Айнтрахт 3:3

Голы: Доан 30, Грифо 45+5 (п), Грегорич 89 – Мармуш 27, Кнауфф 35, 72

Как для двух претендентов на еврокубки, которые делают упор на игру без мяча и придерживаются сдержанного стиля игры, "Фрайбург" и "Айнтрахт" выдали непозволительно яркий футбольный матч. С большим количеством грубых ошибок и забитых мячей. Радость для болельщиков и досада для главных тренеров. Как итог – боевая ничья с 6 голами, по результатам которой "орлы" сохранили 4 очка отрыва от "Фрайбурга", который хотел приблизиться к последнему еврокубковому месту.

Дино Топмеллер собирался проходить цепкую оборону "Фрайбурга" с помощью 2-метрового Саши Калайджича, но ранняя травма австрийца спутала карты наставнику. Таргетмена заменил реактивный Кнауфф, а место на острие занял Мармуш. Как оказалось, потеря пошла команде только на пользу, ведь атака "орлов" сразу прибавила в динамике.

"Айнтрахт" дважды выходил вперёд именно благодаря изменениям в нападении. Сначала грубо ошибся центрбек гостей Кайтель, потеряв равновесие в ключевой момент. Это позволило Мармушу легко принять заброс от Макса и завершить ударом в нижний угол. Вторая ошибка "Фрайбурга" в обороне была ещё более непозволительной. После стандарта команда не успела сесть назад, Мармуш с центра поля убежал на чужую половину, выдержал паузу и вывел Кнауффа 1 на 1. Тот разобрался ударом в одно касание.

Но ещё по ходу первого тайма "Фрайбург" дважды возвращался в игру. Пользуясь уже грубыми ошибками гостей. Ключевую роль сыграли японские легионеры команд. Сначала технарь Доан показал, что способен забивать даже с позиции латераля. Японец сам задал темп голевой атаке передачей пяткой, и после неудачного сейва Траппа Рицу добил мяч в сетку. Во втором голевом эпизоде 40-летний дедушка Хасебе уснул при билд-апе у своих ворот, не заметил Хелера и влепил форварду хозяев по ногам в штрафной площади. Пенальти реализовал Грифо.

После перерыва стороны начали заметно осторожнее. Явная попытка обоих тренеров вернуть своих подопечных с небес на землю. Но игроков хватило на полтайма. Затем снова в игре появился драйв и о тактической дисциплине стали забывать (явный признак – постоянный ор Штрайха с тренерской скамьи).

Сначала снова сработала вынужденная замена Топмеллера. Мармуш совершил шикарный рейд в чужую штрафную, отдал на Кнауффа, а тот зарядил в 9 и оформил дубль с лавки. На это Штрайх ответил уже заменой тактической. Свежий Грегорич после углового в фирменной манере головой сравнял счёт в конце основного времени, в третий раз позволив "Фрайбургу" отыграться по ходу матча. 3:3.

Фрайбург: Атуболу – Гульде, Кюблер, Кайтель (Сильдийя, 77) – Доан, Хефлер, Эггештайн, Макенго (Вайсхаупт, 77) – Грифо (Муслия, 82), Шаллаи (Филипп, 88) – Хелер (Грегорич, 77)

Айнтрахт: Трапп – Хасебе, Тута, Пачо – Бута, Гетце (Роде, 86), Схири, Макс (Нкунку, 90) – Шаиби (Экитик, 90), Мармуш (Дина-Эбимбе, 86) – Калайджич (Кнауфф, 11)