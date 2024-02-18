Бундеслига. Бохум – Бавария 3:2. Сладкая месть за 7:0

Бундеслига, 22-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Бавария 3:2

Голы: Асано 38, Шлоттербек 44, Штегер 77 (п) – Мусиала 14, Кейн 87

После двух тяжелых поражений от "Байера" в чемпионате и "Лацио" в Лиге Чемпионов встреча с "Бохумом" казалась тихой гаванью для подопечных Томаса Тухеля. Этого соперника "Бавария" в 5 последних встречах трижды обыгрывала с унизительным счётом 7:0. Общий счёт последних трёх – 17:0. Но подопечные Томаса Леча вместо очередной сдачи без боя сегодня устроили настоящую битву.

Уже в дебюте "Бохум" дал понять, что лёгкой прогулки фаворит сегодня не получит. Асано опасно простреливал с фланга, но его передача не нашла адресат. А через пару минут Лосилла опасно пробивал головой после подачи Штегера. Впрочем, вскоре "Бавария" перехватила инициативу, создала пару моментов и оперативно открыла счёт.

Ответственным за изменения динамики в игре был Джамал Мусиала. Вундеркинд сначала мог открывать счёт после стеночки с Геррейру в контратаке, но вяло пробил с близкого расстояния. Ещё через пару минут – уложил Лосиллу финтами и пробил в Кипера с метров 6. В следующей атаке убрал Ордеца и с той же точки пробил уже точно под перекладину. 0:1. Буквально сразу Мусиала крутым пасом шведой вывел Кейна 1 на 1. Но Харри зарядил выше ворот из выгодной позиции.

Удивительно, но "Бохум" перевернул игру ещё до перерыва. И снова в центре внимания был… Мусиала. Эрманн и Асано отжали мяч у хрупкой "десятки" соперника в центре поля, Лосилла поставил спину Киммиху и вернул мяч Асано, который сходу зарядил в дальний угол Нойера. 1:1. И незадолго до конца тайма Мусиала пошёл в дриблинг на своей половине и подарил ещё один шанс для Асано. На этот раз японец Нойера не пробил. Зато заработал корнер, с которого Шлоттербек расстрелял ворота соперника, находясь в гордом одиночестве в самом центре вратарской.

При этом вешать все грехи на Мусиалу не станем. На его тонкой работе ногами и бесконечных обводках держалась вся игра "Баварии". В отсутствие Сане (получил ушиб перед игрой) Тухель пошёл на игру в два форварда с Шупо-Мотингом в старте. Справа в изоляции страдал Мюллер – Мазрауи ушёл с поля из-за повреждения, а с Упамекано на правом фланге некому было отвечать за ширину в атаке. Других вариантов, кроме как ставки на индивидуальные действия Мусиалы, Тухель при серьёзных кадровых потерях предложить не смог.

Не увидев позитивных изменений в дебюте второй половины, Тухель пошёл на тактическое перестроение на последние полчаса. Выход Сане вместо Шупо-Мотинга позволил Мюллеру наконец перейти на позицию под форвардом. Но вот дебют Сарагосы вызвал шок, ведь миниатюрный вингер заменил лидера полузащиты Киммиха. Да, Йозуа выдал плохой матч. Но далеко не его вина, что команда плохо двигала мяч. И дальнейшие события доказали, что это было не лучшее решение Тухеля.

Без Киммиха доставка мяча не только в штрафную, но даже на чужую половину стала ещё хуже. До Кейна и компании мяч банально перестал доходить, как и до свежих дриблёров. Вместо этого Антви-Аджей мучал оборону "Баварией" дальними забросами с аутов на противоположной половине поля. А очередной угловой у ворот Нойера привёл к ещё одной катастрофе.

Упамекано на угловом зарядил локтем в лицо Шлоттербеку. Вторая жёлтая привела к второму удалению француза за 5 дней. И ко второму привозу пенальти, который реализовал Штегер. "Бавария" не сдалась и даже в меньшинстве отыграла один – Кейн забил самый простой гол в карьере после нижнего брейка Ордеца у своих ворот. К чести чемпиона они героически сражались за ничью. Мог сравнивать Кейн после позиционной ошибки Ордеца. Едва не забил Сане после удара в упор. Но хозяева устояли.

3:2. "Бохум" мстит за многочисленные унижения в последние годы. Тухель снова устраивает тактический цирк вместо того, чтобы предложить конструктивные идеи в атаке. А у Упамекано снова сдают нервы в критический момент. "Бавария" проигрывает третий матч за 8 дней, отпустив "Байер" в 8-очковый отрыв. Фантастика.

Бохум: Риманн – Эрманн (Гамбоа, 46), Ордец, Шлоттербек, Бернардо – Машович, Лосилла, Штегер – Асано (Ферстер, 90), Антви-Аджей (Квартенг, 86) – Брошински

Бавария: Нойер – Мазрауи (Упамекано, 33), де Лигт, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дайер, 86) – Горецка, Киммих (Сарагоса, 70) – Мюллер (Тель, 86), Шупо-Мотинг (Сане, 70), Мусиала –Кейн

Удаление: Упамекано 83