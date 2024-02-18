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Упамекано получил удаление во втором матче подряд
Сегодня, как и в прошлый раз привез пенальти
Фото: Getty Images
Сегодня в матче 22-го тура Бундеслиги защитник мюнхенской "Баварии" в матче против "Бохума" получил удаление во втором матче подряд.
На 78-й минуте центрбек получил вторую желтую карту, кроме того, судья назначил 11-метровый в ворота "Баварии". Кевин Штегер пенальти реализовал, счет стал 3:1 в пользу "Бохума". По итогам подопечные Тухеля проиграли со счетом 3:1.
В прошлом матче Лиги Чемпионов Дайо попал в аналогичную ситуацию. Также вторая желтая и пенальти. Тогда немцы уступили со счетом 1:0.
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