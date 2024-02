Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера

В 22 тура Бундеслиги "Бохум" встречался с "Баварией". Мюнхенцы сенсационно уступили со счетом 2:3.

Эмоциональным этот матч получился для Йозуа Киммиха. Он был заменен на 63 минуте на новичка команды Брайана Сарагосу, который, кстати, дебютировал за "Баварию".

После этого немецкий полузащитник пошел на скамью для запасных, сдерживая слезы.

Joshua Kimmich after being subbed off. #BOCFCB pic.twitter.com/jx1zjc71Id