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Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера

Германия

Полузащитник переживает не лучшие времена в "Баварии"

Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 22 тура Бундеслиги "Бохум" встречался с "Баварией". Мюнхенцы сенсационно уступили со счетом 2:3.

Эмоциональным этот матч получился для Йозуа Киммиха. Он был заменен на 63 минуте на новичка команды Брайана Сарагосу, который, кстати, дебютировал за "Баварию".

После этого немецкий полузащитник пошел на скамью для запасных, сдерживая слезы.

Более того, как сообщает Патрик Штрассер, после финального свистка между Киммихом и помощником тренера Жолтом Левом возник спор. Все чуть не дошло до драки.

В этом сезоне Киммих провел 26 матчей во всех турнирах, отличившись один голом и шестью ассистами.

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Опубликовал: Максим Кучер
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