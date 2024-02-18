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Руководство Баварии ведет переговоры относительно будущего Тухеля

Германия
Обновлено

На долго ли еще наставник задержится в Мюнхене?

Руководство Баварии ведет переговоры относительно будущего Тухеля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство Баварии ведет переговоры относительно будущего Тухеля, об этом сообщает Фабрицио Романо. Его будущее остается под вопросом. Вскоре президент и совет директоров клуба объявят, останется ли Тухель с мюнхенским коллективом или нет.

Немецкий специалист проиграл свой третий матч подряд. Сначала "немецкую машину" обыграл "Байер", затем "Лацио" в Лиге Чемпионов, а сегодня "Бохум". В двух последних случаях центрбек "Баварии" Дайо Упамекано поспособствовал неудовлетворительному результату.

Ранее сообщалось, что Тухель готовится покинуть клуб и хочет попробовать себя в чемпионате Испании и даже начал изучать язык.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Шарапа
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