Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Побил рекорд Холанда. Кейн стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Бундеслиге
Единственный позитив в этом ужасном для мюнхенцев матче
Getty Images/Global Images Ukraine
В проигрышном для "Баварии" поединке против "Бохума" Харри Кейн побил очередной рекорд.
Он отличился в воротах соперника на 87-й минуте встречи. Этот мяч установил финальный счет 3:2 в пользу "Бохума".
Правда, гол стал знаковым для Кейна. Англичанин быстрее всех в истории Бундеслиги забил дебютные 25 голов в чемпионате. Ему для этого понадобилось 22 поединка.
Предыдущим рекордсменом был Эрлинг Холанд, потративший для этого достижение 25 матчей в составе "Боруссии" Дортмунд.
25 - Harry Kane scored his 25th goal in his 22nd Bundesliga game - the fewest games any player has played in the competition to reach 25 goals. Giant. #BOCFCB pic.twitter.com/s7RAkADwTJ— OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2024
Кейн возглавляет текущий список лучших бомбардиров чемпионата Германии. Отрыв от второго Сэру Гирасси составляет семь голов.
Популярное сейчас
- Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового
- Польские фермеры начали протесты на железных дорогах
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО