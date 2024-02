Побил рекорд Холанда. Кейн стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Бундеслиге

В проигрышном для "Баварии" поединке против "Бохума" Харри Кейн побил очередной рекорд.

Он отличился в воротах соперника на 87-й минуте встречи. Этот мяч установил финальный счет 3:2 в пользу "Бохума".

Правда, гол стал знаковым для Кейна. Англичанин быстрее всех в истории Бундеслиги забил дебютные 25 голов в чемпионате. Ему для этого понадобилось 22 поединка.

Предыдущим рекордсменом был Эрлинг Холанд, потративший для этого достижение 25 матчей в составе "Боруссии" Дортмунд.

25 - Harry Kane scored his 25th goal in his 22nd Bundesliga game - the fewest games any player has played in the competition to reach 25 goals. Giant. #BOCFCB pic.twitter.com/s7RAkADwTJ