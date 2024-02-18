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Побил рекорд Холанда. Кейн стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Бундеслиге

Германия

Единственный позитив в этом ужасном для мюнхенцев матче

Побил рекорд Холанда. Кейн стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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В проигрышном для "Баварии" поединке против "Бохума" Харри Кейн побил очередной рекорд.

Он отличился в воротах соперника на 87-й минуте встречи. Этот мяч установил финальный счет 3:2 в пользу "Бохума".

Правда, гол стал знаковым для Кейна. Англичанин быстрее всех в истории Бундеслиги забил дебютные 25 голов в чемпионате. Ему для этого понадобилось 22 поединка.

Предыдущим рекордсменом был Эрлинг Холанд, потративший для этого достижение 25 матчей в составе "Боруссии" Дортмунд.

Кейн возглавляет текущий список лучших бомбардиров чемпионата Германии. Отрыв от второго Сэру Гирасси составляет семь голов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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