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Бавария пока не будет увольнять Тухеля
Об этом сообщил гендиректор клуба
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" намерена оставить Томаса Тухеля в клубе.
Как сказал журналистам гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дреесен, он чувствует себя "ужасно" после поражения от Бохума, однако Томас будет тренером "Баварии" на следующей неделе. Позже авторитетный инсайдер Флориан Платтенберг сообщил, что немца не будут увольнять и сам 50-летний специалист не собирается в отставку.
Сам наставник после матча сказал, что чемпионство "Баварии" не выглядит реалистичным, однако он будет сохранять веру до конца.
За 12 туров до завершения чемпионата "Леверкузен" опережает мюнхенцев на восемь очков.
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