  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария пока не будет увольнять Тухеля
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария пока не будет увольнять Тухеля

Германия

Об этом сообщил гендиректор клуба

Бавария пока не будет увольнять Тухеля

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" намерена оставить Томаса Тухеля в клубе.

Как сказал журналистам гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дреесен, он чувствует себя "ужасно" после поражения от Бохума, однако Томас будет тренером "Баварии" на следующей неделе. Позже авторитетный инсайдер Флориан Платтенберг сообщил, что немца не будут увольнять и сам 50-летний специалист не собирается в отставку.

Сам наставник после матча сказал, что чемпионство "Баварии" не выглядит реалистичным, однако он будет сохранять веру до конца.

За 12 туров до завершения чемпионата "Леверкузен" опережает мюнхенцев на восемь очков.

По теме
yellow-arrow
Третье поражение подряд. Бохум - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Руководство Баварии ведет переговоры относительно будущего Тухеля
yellow-arrow
Байер опережает Баварию уже на восемь очков. Турнирная таблица Бундеслиги
Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости