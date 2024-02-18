Бавария пока не будет увольнять Тухеля

"Бавария" намерена оставить Томаса Тухеля в клубе.

Как сказал журналистам гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дреесен, он чувствует себя "ужасно" после поражения от Бохума, однако Томас будет тренером "Баварии" на следующей неделе. Позже авторитетный инсайдер Флориан Платтенберг сообщил, что немца не будут увольнять и сам 50-летний специалист не собирается в отставку.

Сам наставник после матча сказал, что чемпионство "Баварии" не выглядит реалистичным, однако он будет сохранять веру до конца.

За 12 туров до завершения чемпионата "Леверкузен" опережает мюнхенцев на восемь очков.