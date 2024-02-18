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Тухель – самый худший тренер Баварии за последние 15 лет по показателю набора очков

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Были у мюнхенцев и более тяжелые времена

Тухель – самый худший тренер Баварии за последние 15 лет по показателю набора очков

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" проиграла "Бохуму" в рамках 22 тура Бундеслиги. Это поражение стало седьмым в текущем сезоне и 11 в 44 матчах под руководством Томаса Тухеля.

Согласно информации Transfermarkt, Тухель имеет показатель 2,02 набранных очка за матч. Это самое низкое количество всех тренеров "Баварии", проведших хотя бы десять поединков, за последние почти 15 лет.

Однако пока Тухель еще не опустился до уровня Юргена Клинсманна. В период с июля 2008 по апрель 2009 года он возглавлял "Баварию" в 43 матчах и его средний показатель зачетных пунктов составил 1,93.

Лучше всего за последние 15 лет себя проявил Ганси Флик. Его показатель за 86 матчей в период с ноября 2019 по июнь 2021 года составил 2,53.

Сейчас "Бавария" идет на втором месте Бундеслиги. Отрыв от первого "Байера" составляет восемь очков.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Максим Кучер
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