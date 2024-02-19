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Горецка - после игры с Бохумом: Это похоже на фильм ужасов, который не останавливается

Германия
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Комментарий немецкого хавбека

Горецка - после игры с Бохумом: Это похоже на фильм ужасов, который не останавливается

Bavarian Football Works

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Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился впечатлениями от игры своей команды после поражения в поединке 22-го тура Бундеслиги против "Бохума" (2:3).

"Это похоже на фильм ужасов, который не останавливается. В данный момент все идет против нас. Мы можем снова стоять здесь и говорить, что хорошо вошли в матч. Это так и есть, но в то же время теперь ты чувствуешь себя глупо, раз это ограничивается получасом игры. В конце концов, мы выложились до конца, находясь в меньшинстве, так что я не виню нас. Мы совершаем отдельные ошибки, и их слишком много. Сейчас, я думаю, нам нужно всё подвергнуть сомнению.

Верю ли я в выигрыш титула? Не сейчас. Говорю об этом честно", - цитирует Горецку Goal.

Напомним, "Бавария" занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 50 очков. Отставание мюнхенского клуба до лидирующего "Байера" составляет 8 баллов.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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