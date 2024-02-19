Тухель - о 2:3 с Бохумом: Чувствую, что это поражение отличается от предыдущих двух

Томас Тухель считает, что "Бавария" не должна была проиграть "Бохуму" (2:3).

"Я не считаю сегодняшнее поражение заслуженным. Многое сложилось не в нашу пользу. Наше значение xG равнялось, кажется, 3,4. У нас было 4, 5, 6 первоклассных моментов.

Мы полностью доминировали и на ровном месте пропустили и стали уступать в счете. Мы бились до конца и долгое время играли в меньшинстве.

Многое сложилось не в нашу пользу. Чувствую, что это поражение отличается от предыдущих двух", - сказал главный тренер "Баварии" в эфире DAZN.

"Если бы мы провели еще 5 таких матчей - победили бы 5 раз", - добавил Тухель.