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Тухель высказался о растущем давлении на него после поражения от Бохума

Германия

Наставник Баварии рассказал, что чувствует поддержку от клуба

Тухель высказался о растущем давлении на него после поражения от Бохума

Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Тухель высказался о растущем давлении на него после игры с "Бохумом" (2:3).

"Такое происходит после каждого поражения. Но важно то, как мы играем, и наша игра сегодня была в порядке. Вот почему сегодняшний матч отличался от того, что было во втором тайме с "Лацио" (0:1) или в игре с "Байером" (0:3).

Сегодня в какой-то степени сработал закон Мерфи: все, что могло пойти не так, пошло не так.

Я чувствую поддержку. Я знаю, какие у нас с Дрезеном отношения, как нам работается вместе. Он в курсе, насколько текущая ситуация меня раздражает, сколько усилий мы прилагаем.

То, что идут разговоры о тренере, естественно для футбола. Без проблем, я все понимаю", - сказал главный тренер "Баварии".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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