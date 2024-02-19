Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель не смог найти язык с большинством игроком Баварии - СМИ
Инсайды из стана мюнхенцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не смог найти общий язык с большинством футболистов команды за год своей работы.
По информации The Athletic, в раздевалке мюнхенского клуба уже долгое время царит напряженная атмосфера. В частности, многие игроки потеряли уверенность в своих силах и желание сражаться в поединках до самого конца. Связывается это с публичной критикой Тухеля некоторых футболистов. Впрочем, сам специалист подобные слухи на пресс-конференции отрицал.
Напомним, в матче против "Бохума" (2:3) "Бавария" потерпела 3-е подряд поражение во всех турнирах. На данный момент мюнхенский клуб в турнирной таблице Бундеслиги отстаёт от лидирующего "Байера" на 8 очков.
Ранее сообщалось, что к
Популярное сейчас
- Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика
- Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале
- Атлетик — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2024
- Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО