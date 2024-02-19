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Тухель не смог найти язык с большинством игроком Баварии - СМИ

Германия

Инсайды из стана мюнхенцев

Тухель не смог найти язык с большинством игроком Баварии - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не смог найти общий язык с большинством футболистов команды за год своей работы.

По информации The Athletic, в раздевалке мюнхенского клуба уже долгое время царит напряженная атмосфера. В частности, многие игроки потеряли уверенность в своих силах и желание сражаться в поединках до самого конца. Связывается это с публичной критикой Тухеля некоторых футболистов. Впрочем, сам специалист подобные слухи на пресс-конференции отрицал.

Напомним, в матче против "Бохума" (2:3) "Бавария" потерпела 3-е подряд поражение во всех турнирах. На данный момент мюнхенский клуб в турнирной таблице Бундеслиги отстаёт от лидирующего "Байера" на 8 очков.

Ранее сообщалось, что к списку кандидатов на замену Тухелю прибавился ещё и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

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Источник:
Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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