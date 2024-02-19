Мануэль Нойер - о поражении против Бохума: Мы пропустили три гола. Это была не Бавария

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче Бундеслиги против "Бохума" (3:2).

"Мы хорошо начали игру и имели достаточно хорошие моменты. После перерыва наш ритм нарушился, но это не должно быть оправданием. Пенальти - это всегда напряженные ситуации в штрафной площадке. Мы пропустили три гола в Бохуме. Это была не "Бавария".