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Мануэль Нойер - о поражении против Бохума: Мы пропустили три гола. Это была не Бавария
Голкипер Баварии прокомментировал поражение команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче Бундеслиги против "Бохума" (3:2).
"Мы хорошо начали игру и имели достаточно хорошие моменты. После перерыва наш ритм нарушился, но это не должно быть оправданием. Пенальти - это всегда напряженные ситуации в штрафной площадке. Мы пропустили три гола в Бохуме. Это была не "Бавария".
Напомним, что ближайший матч "Баварии" состоится 24 февраля, они сыграют против "РБ Лейпцига". Начало - в 19:30.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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