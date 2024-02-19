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Мануэль Нойер - о поражении против Бохума: Мы пропустили три гола. Это была не Бавария

Германия

Голкипер Баварии прокомментировал поражение команды

Мануэль Нойер - о поражении против Бохума: Мы пропустили три гола. Это была не Бавария

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче Бундеслиги против "Бохума" (3:2).

"Мы хорошо начали игру и имели достаточно хорошие моменты. После перерыва наш ритм нарушился, но это не должно быть оправданием. Пенальти - это всегда напряженные ситуации в штрафной площадке. Мы пропустили три гола в Бохуме. Это была не "Бавария".

Напомним, что ближайший матч "Баварии" состоится 24 февраля, они сыграют против "РБ Лейпцига". Начало - в 19:30.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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