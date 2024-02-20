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Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
Не самая ожидаемая новость от Тони
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос оставил загадочный пост в социальной сети X (ранее - Twitter).
"Теперь я становлюсь фанатом "Гамбурга", отхожу от веры… Всего доброго, Бауми", - написал 34-летний хавбек.
На самом деле Кроос является близким другом Штеффена Баумгарта, который в ближайшие несколько часов будет объявлен новым главным тренером "Гамбурга", который борется за выход в Бундеслигу.
Легендарный немецкий клуб вылетел во второй дивизион в 2018-м, нося до этого звание абсолютного рекордсмена Бундеслиги по непрерывному пребыванию в ней, длившемуся в общей сложности, почти 55 лет.
В последних 3-х сезонах "динозавры" занимали третью строчку второй Бундеслиги, но раз за разом уступали в стыковых матчах за повышение в классе.
Jetzt werd ich noch zum HSV Fan. Ich fall vom Glauben ab… Alles Gute Baumi ✌????— Toni Kroos (@ToniKroos) February 19, 2024
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