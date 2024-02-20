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Стала известна позиция игроков Баварии относительно нахождения Тухеля в клубе
Мнения игроков разделились
Фото: twitter.com/FCBayern
Немецкое издание Bild представило список игроков "Баварии", поделённых на два лагеря.
Одна часть команды выступает за поддержку главного тренера команды Томаса Тухеля, в то время другая - против нахождения специалиста у руля мюнхенского клуба.
Среди симпатизантов Тухеля оказались Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Лерой Сане, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала и Эрик Дайер.
В числе противников 50-летнего немца называются Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель.
Главными претендентами на замену Тухелю в "Баварии" является главный тренер "Байера" Хаби Алонсо, экс-рулевой "Реала" Зинедин Зидан и бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер.
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