Томас Тухель покинет Баварию по окончании нынешнего сезона

Мюнхенская "Бавария" и главный тренер команды Томас Тухель приняли решение прекратить сотрудничество по окончании текущего сезона, сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее - Twitter).

По информации источника, официально об увольнении специалиста будет объявлено в скором времени.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привёл команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.

После 22-х туров "красная машина" идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на восемь очков.

Следующий матч "Баварии" состоится 24-го февраля - команда примет "Лейпциг" на домашней арене.

???????????? EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!



