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Томас Тухель покинет Баварию по окончании нынешнего сезона

Германия
Обновлено

Конец эры Тухеля в мюнхенском клубе

Томас Тухель покинет Баварию по окончании нынешнего сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" и главный тренер команды Томас Тухель приняли решение прекратить сотрудничество по окончании текущего сезона, сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее - Twitter).

По информации источника, официально об увольнении специалиста будет объявлено в скором времени.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привёл команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.

После 22-х туров "красная машина" идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на восемь очков.

Следующий матч "Баварии" состоится 24-го февраля - команда примет "Лейпциг" на домашней арене.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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