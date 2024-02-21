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Томас Тухель покинет Баварию по окончании нынешнего сезона
Конец эры Тухеля в мюнхенском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" и главный тренер команды Томас Тухель приняли решение прекратить сотрудничество по окончании текущего сезона, сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее - Twitter).
По информации источника, официально об увольнении специалиста будет объявлено в скором времени.
Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привёл команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.
После 22-х туров "красная машина" идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на восемь очков.
Следующий матч "Баварии" состоится 24-го февраля - команда примет "Лейпциг" на домашней арене.
???????????? EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024
Announcement soon ✔️@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/oB1dUYBie2
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