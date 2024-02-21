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"Команда тоже должна быть ответственна за результат". В Баварии подтвердили предстоящую отставку Тухеля
Теперь уже официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" и главный тренер Томас Тухель прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт действующего чемпиона Германии.
"В ходе открытой и доброжелательной дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель — провести футбольную перестройку с новым главным тренером в сезоне-2024/25. До этого момента каждый сотрудник клуба призван добиться максимально возможных результатов в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также прямо возлагаю на команду ответственность в этом отношении. В частности, после поражения в Лиге Чемпионов в первом матче с "Лацио" мы убеждены, что дойдем до четвертьфинала на переполненной "Альянц Арене" с нашими болельщиками позади", - сказал генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.
"Мы договорились, что прекратим наше сотрудничество в конце этого сезона. До тех пор я, конечно, продолжу делать все возможное со своим тренерским штабом, чтобы добиться максимального успеха", - сказал Тухель.
Напомним, Томас Тухель сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера "Баварии" в марте 2023 года. Контракт специалиста с "красной машиной" был заключён до 30 июня 2025 года.
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