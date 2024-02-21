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Томас Тухель прокомментировал свой уход из Баварии
Пресс-служба мюнхенцев объявила об уходе тренера этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал новость о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее об уходе Тухеля ближайшим летом объявила пресс-служба мюнхенцев.
"Мы договорились, что прекратим сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и мой штаб, конечно, будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить максимальный успех", - приводит слова Тухеля официальный сайт "Баварии".
Напомним, Томас Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.
После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского "Байера" на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с "РБ Лейпциг" на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.
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