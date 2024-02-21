Томас Тухель прокомментировал свой уход из Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал новость о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее об уходе Тухеля ближайшим летом объявила пресс-служба мюнхенцев.

"Мы договорились, что прекратим сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и мой штаб, конечно, будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить максимальный успех", - приводит слова Тухеля официальный сайт "Баварии".

Напомним, Томас Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского "Байера" на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с "РБ Лейпциг" на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.