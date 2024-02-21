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Немецкая футбольная лига отказывается от инвестиционной сделки после протестов болельщиков
Сделка отменена
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Сегодня, 21 февраля, немецкая футбольная лига заявила, что отказывается от планов продать долю своих доходов от медиа-прав внешнему инвестору после протестов болельщиков.
Зрители, которые бросали предметы на поле, вызвали длительные перерывы в матчах. Болельщики возмутились тем, что клубы двух ведущих мужских дивизионов проголосовали в декабре за продолжение переговоров по инвестиционному плану.
В некоторых акциях протеста зрители использовали автомобили и самолеты на пульте управления, чтобы остановить игру.
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