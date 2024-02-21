Немецкая футбольная лига отказывается от инвестиционной сделки после протестов болельщиков

Сегодня, 21 февраля, немецкая футбольная лига заявила, что отказывается от планов продать долю своих доходов от медиа-прав внешнему инвестору после протестов болельщиков.

Зрители, которые бросали предметы на поле, вызвали длительные перерывы в матчах. Болельщики возмутились тем, что клубы двух ведущих мужских дивизионов проголосовали в декабре за продолжение переговоров по инвестиционному плану.

В некоторых акциях протеста зрители использовали автомобили и самолеты на пульте управления, чтобы остановить игру.