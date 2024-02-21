  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Немецкая футбольная лига отказывается от инвестиционной сделки после протестов болельщиков
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкая футбольная лига отказывается от инвестиционной сделки после протестов болельщиков

Германия

Сделка отменена

Немецкая футбольная лига отказывается от инвестиционной сделки после протестов болельщиков

get football news germany

Новина українською

Сегодня, 21 февраля, немецкая футбольная лига заявила, что отказывается от планов продать долю своих доходов от медиа-прав внешнему инвестору после протестов болельщиков.

Зрители, которые бросали предметы на поле, вызвали длительные перерывы в матчах. Болельщики возмутились тем, что клубы двух ведущих мужских дивизионов проголосовали в декабре за продолжение переговоров по инвестиционному плану.

В некоторых акциях протеста зрители использовали автомобили и самолеты на пульте управления, чтобы остановить игру.

Читайте такжеКлубы Премьер-Лиги заинтересовались форвардом Болоньи
По теме
yellow-arrow
Еще один лидер ПСЖ может покинуть команду летом
yellow-arrow
Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в Баварии
yellow-arrow
Томас Тухель прокомментировал свой уход из Баварии
Бундеслига Чемпионат Германии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости