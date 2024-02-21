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Главный тренер мюнхенской Баварии хочет снова вернуться в Англию
Томас Тухель намерен вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" объявила о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет свой пост в конце этого сезона.
По информации издания The Telegraph, приоритетом для немецкого специалиста является возвращение в Англию и работа в АПЛ.
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Существуют слухи о возможном назначении Томаса тренером "Манчестер Юнайтед", если новый владелец уволит Эрика тен Хага.
Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.
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