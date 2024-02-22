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Харри Кейн оказался в центре конфликта из-за отставки Тухеля

Германия
Обновлено

Между игроком и командой напряженные отношения

Харри Кейн оказался в центре конфликта из-за отставки Тухеля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Баварии" Харри Кейн оказался в сложной ситуации из-за отставки главного тренера команды Томаса Тухеля.

У Кейна есть разногласия с некоторыми игроками Баварии, которые не поддерживают Тухеля и выступают за его уход в течение нескольких недель.

Напомним, что 21 февраля немецкий клуб официально объявил, что Томас покинет "Баварию" в конце этого сезона.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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