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Харри Кейн оказался в центре конфликта из-за отставки Тухеля
Между игроком и командой напряженные отношения
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Баварии" Харри Кейн оказался в сложной ситуации из-за отставки главного тренера команды Томаса Тухеля.
У Кейна есть разногласия с некоторыми игроками Баварии, которые не поддерживают Тухеля и выступают за его уход в течение нескольких недель.
Напомним, что 21 февраля немецкий клуб официально объявил, что Томас покинет "Баварию" в конце этого сезона.
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