Харри Кейн оказался в центре конфликта из-за отставки Тухеля

Звездный нападающий "Баварии" Харри Кейн оказался в сложной ситуации из-за отставки главного тренера команды Томаса Тухеля.

У Кейна есть разногласия с некоторыми игроками Баварии, которые не поддерживают Тухеля и выступают за его уход в течение нескольких недель.

Напомним, что 21 февраля немецкий клуб официально объявил, что Томас покинет "Баварию" в конце этого сезона.