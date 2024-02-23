Тренер РБ Лейпцига: Бавария годами доминировала в немецком футболе

Тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе высказался накануне матча с мюнхенской "Баварией".

"Когда я смотрю на их домашнюю статистику: 11 игр, 9 побед, 1 ничья, 1 поражение - у них неплохая серия и форма. Конечно, сейчас у них не все так просто. Но "Бавария" есть "Бавария". Это все еще замечательная команда с отличными игроками и топ-тренером. Эта команда годами доминировала в немецком футболе. Выиграть в Мюнхене всегда было и будет сложно".