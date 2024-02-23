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Тренер РБ Лейпцига: Бавария годами доминировала в немецком футболе
Марко Розе высказался накануне матча против Баварии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе высказался накануне матча с мюнхенской "Баварией".
"Когда я смотрю на их домашнюю статистику: 11 игр, 9 побед, 1 ничья, 1 поражение - у них неплохая серия и форма. Конечно, сейчас у них не все так просто. Но "Бавария" есть "Бавария". Это все еще замечательная команда с отличными игроками и топ-тренером. Эта команда годами доминировала в немецком футболе. Выиграть в Мюнхене всегда было и будет сложно".
Напомним, что поединок "Бавария" - "РБ Лейпциг" состоится 24 февраля. Начало - в 19:30.
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