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РБ Лейпциг готов продолжить сотрудничество с арендованным вингером ПСЖ
Рувен Шредер прокомментировал будущее Хави Симонса
Фото: "ПСВ"
Директор "РБ Лейпцига" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию относительно будущего арендованного у "ПСЖ" вингера Хави Симонса.
"Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Если Хави захочет, а "ПСЖ" одобрит это, мы полностью открыты для такого развития событий".
Хави Симонс в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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