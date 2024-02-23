РБ Лейпциг готов продолжить сотрудничество с арендованным вингером ПСЖ

Директор "РБ Лейпцига" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию относительно будущего арендованного у "ПСЖ" вингера Хави Симонса.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Если Хави захочет, а "ПСЖ" одобрит это, мы полностью открыты для такого развития событий".