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РБ Лейпциг готов продолжить сотрудничество с арендованным вингером ПСЖ

Германия

Рувен Шредер прокомментировал будущее Хави Симонса

РБ Лейпциг готов продолжить сотрудничество с арендованным вингером ПСЖ

Фото: "ПСВ"

Новина українською

Директор "РБ Лейпцига" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию относительно будущего арендованного у "ПСЖ" вингера Хави Симонса.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Если Хави захочет, а "ПСЖ" одобрит это, мы полностью открыты для такого развития событий".

Хави Симонс в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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