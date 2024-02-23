  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола

Германия
Обновлено

Клуб не проиграл 33 матча подряд

Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 февраля, "Байер" Леверкузен одержал победу над "Майнцем" со счетом 2:1 в матче 23-го тура Бундеслиги.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 33 матча подряд во всех турнирах. "Байер" обошел "Баварию", которая при Флике одержала 32 победы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ближайший матч "Байера" состоится 3 марта. Они сыграют против "Кельна".

Читайте такжеБайер опережает Баварию уже на восемь очков. Турнирная таблица Бундеслиги
По теме
yellow-arrow
Маттиас де Лигт летом может покинуть Баварию
yellow-arrow
Бундеслига. Байер – Майнц 2:1. Артиллерия и новый Кариус выручают Леверкузен
yellow-arrow
Бавария нашла нового защитника на случай, если Альфонсо Дэвис покинет клуб
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Майнц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости