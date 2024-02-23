Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола

Сегодня, 23 февраля, "Байер" Леверкузен одержал победу над "Майнцем" со счетом 2:1 в матче 23-го тура Бундеслиги.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 33 матча подряд во всех турнирах. "Байер" обошел "Баварию", которая при Флике одержала 32 победы.

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Напомним, что ближайший матч "Байера" состоится 3 марта. Они сыграют против "Кельна".