Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Три поражения кряду во всех турнирах не только практически похоронили шансы "Баварии" на трофеи в конце сезона, но и закончили эпоху Томаса Тухеля в клубе. Экс-наставник "Челси" покинет клуб летом, но до тех пор сторонам придется уживаться вместе. И предпринять первую попытку в истории отыграть восьмиочковое отставание в чемпионате. После худшей серии за девять лет "Баварии" еще и предстоит встреча с "РБ Лейпцигом", который в двух последних визитах на "Альянц Арену" дважды побеждал.

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Чемпионат Германии, 23-й тур

24 февраля 2024. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 19:30 "РБ Лейпциг"

Трансляция – Setanta Sports

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