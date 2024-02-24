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Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Мюнхену нужно сокращать отрыв – смотреть онлайн трансляцию матча

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Три поражения кряду во всех турнирах не только практически похоронили шансы "Баварии" на трофеи в конце сезона, но и закончили эпоху Томаса Тухеля в клубе. Экс-наставник "Челси" покинет клуб летом, но до тех пор сторонам придется уживаться вместе. И предпринять первую попытку в истории отыграть восьмиочковое отставание в чемпионате. После худшей серии за девять лет "Баварии" еще и предстоит встреча с "РБ Лейпцигом", который в двух последних визитах на "Альянц Арену" дважды побеждал.

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Чемпионат Германии, 23-й тур

24 февраля 2024. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 19:30 "РБ Лейпциг"

Трансляция – Setanta Sports

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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