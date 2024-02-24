Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Кейн 56, 90+1 – Шешко 70

После трёх поражений кряду во всех турнирах "Баварию" ждала проверка "РБ Лейпцигом", наделавшего шуму при двух последних визитах на "Альянц Арену". Хотя также имевшего неудачный отрезок в начале 2024 года. На фоне тяжелой кадровой ситуации Томас Тухель поставил Киммиха на правый фланг обороны (на неделе Нагельсманн анонсировал, что на этой позиции Йозуа сыграет на Евро), а Павлович занял его место в центре поля. В центре обороны снова появился Дайер. Розе же выставил оптимальный стартовый состав, включая Айдара, который успел восстановиться после повреждения.

"Бавария" с первых минут захватила инициативу, но с созданием голевых моментов возникали трудности. "РБ Лейпциг" замедлял наступления хозяев прессингом, а затем компактно садился в глубокую оборону. "Бавария" за тайм трижды всерьёз напрягла соперника, проскочив высокое давление. В первом эпизоде Геррейру классным кроссом нашёл в штрафной голову Кейна, но Бласвих совершил непростой сейв, после которого мяч попал в штангу.

Также важную роль играл Мусиала, который реально разрывал между линий и был источником всей остроты. В одном из своих проходов Джамал скрытой передачей отправил Сане 1 на 1 с Бласвихом, но Лерой затянул с ударом в попытке оббежать вратаря. А ближе к перерыву Мусиала вывел Кейна на открытый удар с метров 22, но по траектории удара пробегал Сане, заблокировавший удар партнёра.

"РБ Лейпциг" напомнил о себе только после перерыва. Симакан на первых минутах тайма едва не забил после подачи с корнера – его удар прошёл в нескольких десятках сантиметров от нижнего угла. А затем в быстрой атаке неплохо пробивал Симонс. Но открыла счёт именно "Бавария", несмотря на вялый дебют. В быстром выпаде блестяще подыграл Кейну Мусиала, после чего Харри легко оформил свой 26-й гол в кампании.

"Бавария" бурно праздновала забитый мяч, но уверенности в себе он особо не прибавил. Напротив, буквально в следующие 10 минут Шешко имел два выхода на Нойера. В первом эпизоде обрезался Мюллер, после чего Беньямин порвал Дайера, но затянул с ударом, позволив Ману сократить угол обстрела. Вторая дуэль тоже осталась за Нойером. На этот раз классно подыграл партнёру Хави Симонс, но Шешко не дали возможности нанести плотного удара.

"Бавария" не смогла исправить ситуацию и в конце концов таки пропустила от Шешко. Орбан нагло продвинулся с мячом до чужой трети поля, после чего нашёл передачей Ольмо. Дани быстро сориентировался, отдал на Шешко, и после рикошета от защитника Беньямин наконец пробил Нойера.

После гола Шешко игра заметно подравнялась, а вся тяжесть борьбы переместилась в центр поля. Но Кейн, на которого сегодня вживую приехал посмотреть наставник сборной Англии Саутгейт, и не думал останавливаться. Форвард ещё раз успел напомнить о себе, после скидки Горецки пробив головой выше ворот метров с шести.

На последние 10 минут Тухель неожиданно перешёл на игру в 3 ЦЗ и пару нападающих, выставив мощного Шупо-Мотинга вместо Мусиалы. После игры Тухеля бы почти наверняка разорвали журналисты за его решение. Но оно сработало. В компенсированное время Дайер диагональю через полполя нашёл на краю штрафной Шупо-Мотинга, который довёл мяч до Кейна. А Харри преподал урок реализации Шешко, в одно касание слёту зарядив в угол.

2:1. "Бавария" впервые за 5 матчей обыгрывает "РБ Лейпциг". В равном матче разницу сделал класс Харри Кейна, который реализовал больше своих возможностей в сравнении с Шешко. Таким образом англичанин оставляет небольшую интригу в чемпионской гонке, не дав отставанию в 8 очков снова увеличиться по итогам 23-го тура. Лейпциг за бортом топ-4.

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, де Лигт, Геррейру – Павлович (Ким Мин Чжэ, 81), Горецка – Мюллер (Лаймер, 65), Мусиала (Шупо-Мотинг, 84), Сане (Тель, 65) – Кейн

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Симакан, Раум (Лукеба, 90) – Шлагер, Айдара (Кампль, 74) – Ольмо, Симонс (Элмаз, 87) – Опенда (Поульсен, 73), Шешко