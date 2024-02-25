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Лев: Я не заинтересован Баварией
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Бывший тренер сборной Германии ответил на вопрос журналиста может ли он стать новым главным тренером "Баварии".
"Бавария", видимо, не интересуется мной как тренером, и я также не буду заинтересован в "Баварии". Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи.
Напомним, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет команду летом. Недавно специалист подал в отставку.
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Источник:Bild
Опубликовал: Виктор Иванчук
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