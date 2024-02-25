Лев: Я не заинтересован Баварией

Бывший тренер сборной Германии ответил на вопрос журналиста может ли он стать новым главным тренером "Баварии".

"Бавария", видимо, не интересуется мной как тренером, и я также не буду заинтересован в "Баварии". Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи.