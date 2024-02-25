Бундеслига, 23-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Хоффенхайм 2:3

Голы: Мален 21, Шлоттербек 25 – Бебу 2, Байер 61, 64

Смелый план Эдина Терзича и его штаба стоил "Боруссии" трёх очков в матче с "Хоффенхаймом". Для Дортмунда это третья осечка в четырёх последних турах, что оставляет "РБ Лейпциг" всего в одном пункте от зоны Лиги Чемпионов. В то же время зинсхаймцы сегодня одержали не только первую победу в 2024-м году, но также и первую за 10 последних туров.

Из-за болезни Никласа Зюле и лишь недавнего восстановления Хуммельса в центре обороны хозяев сегодня вышел Эмре Джан. Вынужденная мера, никаких вопросов. Только вот Брандт в опорной зоне вместе с Забитцером – это было даже не смело, а слегка надменно.

Особенно с учётом того, что "Хоффенхайм" – одна из самых летальных команд Бундеслиги на контратаках, даже несмотря на ужасные результаты в последнее время. В таких условиях контпрессинг "Боруссии" обязан был быть на высшем уровне, чтобы не пропускать быстрые выпады целыми сериями. В первом тайме это удавалось.

Хотя начало встречи было для хозяев ужасным. Джан при билд-апе небрежно отпасовал на Шлоттербека. Передачу перехватил Бебу, выбежал на Майера и точно пробил в верхний угол. Но "Боруссия" быстро перевернула игру. Помогли стандарты и активность Забитцера.

Брандт остроумно отпасовал на Забитцера с корнера, после чего австриец опасно пробил в ближний угол. Затем Забитцер перехватил мяч в центре поля и отправил Малена 1 на 1 с голкипером, но Бауманн снова был на высоте. Вскоре Мален таки забьёт свой 10-й гол в кампании, но с корнера. Брандт классно навесил на ближнюю, Ройс продлил на голландца, а тот вонзил мяч в сетку с близкого расстояния. А затем со стандарта вблизи штрафной Ройс мастерски зарядит топ-спин прямо на голову Шлоттербека, который выведет хозяев вперёд.

Всё было бы хорошо, да после перерыва "Хоффенхайм" перестроился, встречал немного выше и регулярно провоцировал высокие перехваты на чужой половине/в центре поля. Вместе с известными проблемами Дортмунда при выходе из обороны через пас это дало гостям нужный эффект.

Байер дважды выбежал в быстрые выпады и снова перевернул игру. Уже в обратном направлении. В первой результативной атаке Гриллич отправил в забег Байера. Макс убежал от Джана, сместился в центр и рикошетом от Шлоттербека мяч залетел в сетку. Вторая голевая атак тоже не обошлась без Гриллича. Именно центрбек отправил вперёд Штаха на фоне непонятных действий Шлоттербека, который и не встречал, и офсайдную ловушку разрушил, и не бежал за Штахом. Как итог – прострел на Байера и 2:3 на табло.

"Боруссия" имела справедливые претензии на пенальти после чёткого попадания в руку. Также ещё один очевидный шанс создал Забитцер, найдя между линий Малена, который вывел Фюллькруга на оперативный простор. Но Никлас зарядил мимо ворот. Как и Джан после стандарта на последних минутах. Но удача была не на их стороне. 2:3.

Боруссия Д: Майер – Рюэрсон (Хуммельс, 79), Джан, Шлоттербек, Матсен (Адейеми, 75) – Забитцер, Брандт – Мален, Ройс (Дюранвиль, 87), Санчо (Байно-Гиттенс, 75) – Фюллькруг (Мукоко, 75)

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Брукс, Кабак, Гриллич, Сков (Юрасек, 49) – Штах, Тохумджу (Бекер, 79) – Крамарич (Гайгер, 67) – Бебу (Бюльтер, 79), Байер (Вегорст, 79)