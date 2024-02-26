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Официально: Бавария подписала контракт с бывшим спортивным директором РБ Лейпцига
Макс Эберль станет новым спортивным директором Баварии
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Сегодня, 26 февраля, мюнхенская "Бавария" наблюдательный совет единогласно принял решение о том, что Макс Эберль станет новым спортивным директором клуба.
50-летний Эберль подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2027 года. Макс начнет свою работу уже с первого марта 2024 года.
"Я провел все свое детство и юность в ФК "Бавария" и в Мюнхене, поэтому для меня особенно важно вернуться в этот клуб, где все началось", - добавил Эберль.
В прошлом году в конце сентября 50-летнего немца уволили с должности спортивного директора "РБ Лейпцига", причиной стало отсутствие приверженности к клубу.
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