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Официально: Бавария подписала контракт с бывшим спортивным директором РБ Лейпцига

Германия

Макс Эберль станет новым спортивным директором Баварии

Официально: Бавария подписала контракт с бывшим спортивным директором РБ Лейпцига

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

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Сегодня, 26 февраля, мюнхенская "Бавария" наблюдательный совет единогласно принял решение о том, что Макс Эберль станет новым спортивным директором клуба.

50-летний Эберль подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2027 года. Макс начнет свою работу уже с первого марта 2024 года.

"Я провел все свое детство и юность в ФК "Бавария" и в Мюнхене, поэтому для меня особенно важно вернуться в этот клуб, где все началось", - добавил Эберль.

В прошлом году в конце сентября 50-летнего немца уволили с должности спортивного директора "РБ Лейпцига", причиной стало отсутствие приверженности к клубу.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль
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Источник:
fc Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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