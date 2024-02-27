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Новый директор Баварии: Я пришёл за титулами. Все мои коллеги уже становились здесь чемпионами, а я - нет

Германия

Амбициозные планы нового функционера

Новый директор Баварии: Я пришёл за титулами. Все мои коллеги уже становились здесь чемпионами, а я - нет

Фото: @FabrizioRomano

Новина українською

Макс Эберль прокомментировал своё недавнее назначение на должность нового спортивного директора "Баварии".

"Для меня большое удовольствие - вернуться домой спустя 30 лет. Я испытываю большое волнение от возможности познакомиться с наивысшим немецким и европейским уровнем. Предстоят сложные задачи: поиск тренера и работа над командой.

Кристоф Фройнд (директор "Баварии" - прим.) будет для меня чрезвычайно важным партнером. Мы хотим решать вопросы на равных. Мы по-прежнему хотим получить выжать максимум от этого сезона. Я здесь, чтобы выигрывать титулы. Все мои коллеги здесь выигрывали чемпионские титулы, я еще нет"., - сказал Эберль.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на 8 очков.

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Опубликовал: Александр Бураков
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