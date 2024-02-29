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Эдин Терзич: Я не удивлен, услышав, что меня могут уволить
Наставник дортмундской Боруссии прокомментировал слухи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдин Терзич, главный тренер дортмундской "Боруссии", прокомментировал слухи о своем будущем.
"Я не удивлен, услышав, что меня могут уволить, это нормально, когда ты в топ-клубе".
"Честно говоря, так было всегда. Но я хочу сосредоточиться на наших играх, не отвлекаться на другие дела", - добавил Терзич.
Напомним, что матч "Унион Берлин" - "Боруссия Д" состоится 2 марта. Начало - в 16:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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