Эдин Терзич: Я не удивлен, услышав, что меня могут уволить

Эдин Терзич, главный тренер дортмундской "Боруссии", прокомментировал слухи о своем будущем.

"Я не удивлен, услышав, что меня могут уволить, это нормально, когда ты в топ-клубе".

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"Честно говоря, так было всегда. Но я хочу сосредоточиться на наших играх, не отвлекаться на другие дела", - добавил Терзич.

Напомним, что матч "Унион Берлин" - "Боруссия Д" состоится 2 марта. Начало - в 16:30 по киевскому времени.