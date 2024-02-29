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Тухель: После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления
Тренер Баварии выступил на пресс-конференции накануне матча против Фрайбурга
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заявил, что не чувствует меньшего давления после объявления об уходе в конце этого сезона.
"После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления. Я знаю, что работаю на самом высоком уровне и требую от себя многого. Конечно, мы стараемся выиграть каждую игру и достичь поставленной цели. Мы знаем нашу ситуацию в Бундеслиге и Лиге чемпионов".
Напомним, что завтра, 1 марта, "Бавария" сыграет против "Фрайбурга". Начало - в 21:30.
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