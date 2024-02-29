Тухель: После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заявил, что не чувствует меньшего давления после объявления об уходе в конце этого сезона.

"После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления. Я знаю, что работаю на самом высоком уровне и требую от себя многого. Конечно, мы стараемся выиграть каждую игру и достичь поставленной цели. Мы знаем нашу ситуацию в Бундеслиге и Лиге чемпионов".

Напомним, что завтра, 1 марта, "Бавария" сыграет против "Фрайбурга". Начало - в 21:30.