Штрайх - о матче против Баварии: Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы

Кристиан Штрайх, главный тренер "Фрайбурга", высказался о предстоящей игре против "Баварии".

"В СМИ говорят о конце света, когда "Бавария" не выигрывает два матча подряд. Они выиграли свой последний матч против "РБ Лейпциг" и постараются победить нас завтра.

Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить им задачу. Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы, нам нечего терять. "Бавария" будет сильной, и мы тоже должны быть очень сильными".