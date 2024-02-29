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Штрайх - о матче против Баварии: Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы

Германия
Обновлено

Тренер Фрайбурга прокомментировал матч против Баварии

Штрайх - о матче против Баварии: Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Кристиан Штрайх, главный тренер "Фрайбурга", высказался о предстоящей игре против "Баварии".

"В СМИ говорят о конце света, когда "Бавария" не выигрывает два матча подряд. Они выиграли свой последний матч против "РБ Лейпциг" и постараются победить нас завтра.

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Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить им задачу. Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы, нам нечего терять. "Бавария" будет сильной, и мы тоже должны быть очень сильными".

Напомним, что завтра, 1 марта, "Бавария" сыграет против "Фрайбурга". Начало - в 21:30.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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