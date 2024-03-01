Фрайбург - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

У "Баварии" дела в Бундеслиге идут не лучшим образом. Не так, как этого бы хотелось боссам клуба. Но еще есть возможность исправить ситуацию – времени до конца чемпионата еще достаточно.

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В 24-м туре "Бавария" сыграет против "Фрайбурга". Матч состоится 01.03.2024 в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.

Бундеслига, 24-й тур

Фрайбург, Европа-Парк

Трансляция – Setanta Sports