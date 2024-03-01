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Фрайбург - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Фрайбург - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Баварии" дела в Бундеслиге идут не лучшим образом. Не так, как этого бы хотелось боссам клуба. Но еще есть возможность исправить ситуацию – времени до конца чемпионата еще достаточно.
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В 24-м туре "Бавария" сыграет против "Фрайбурга". Матч состоится 01.03.2024 в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.
Бундеслига, 24-й тур
Фрайбург, Европа-Парк
Фрайбург – Бавария 21:30
Трансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Фрайбург - БаваріяСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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