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Известная сумма, за которую Бавария готовая отпустить Дэвиса в Реал Мадрид
Расходятся на 30 миллионов евро
Marca
Мюнхенская "Бавария" установила цену, за которую готова расстаться с Альфонсо Дэвисом, сообщает Bild.
По информации источника, "Бавария" считает, что продлить контракт с 23-летним Альфонсо Дэвисом нереально, поэтому готова продать его этим летом за 70 миллионов евро. Отмечается, что главный фаворит на покупку канадца - мадридский "Реал", не согласен с такой суммой и готов заплатить не более 40 миллионов.
Напомним, за этот сезон Дэвис провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
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