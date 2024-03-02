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Известная сумма, за которую Бавария готовая отпустить Дэвиса в Реал Мадрид

Германия
Обновлено

Расходятся на 30 миллионов евро

Известная сумма, за которую Бавария готовая отпустить Дэвиса в Реал Мадрид

Marca

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Мюнхенская "Бавария" установила цену, за которую готова расстаться с Альфонсо Дэвисом, сообщает Bild.

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По информации источника, "Бавария" считает, что продлить контракт с 23-летним Альфонсо Дэвисом нереально, поэтому готова продать его этим летом за 70 миллионов евро. Отмечается, что главный фаворит на покупку канадца - мадридский "Реал", не согласен с такой суммой и готов заплатить не более 40 миллионов.

Напомним, за этот сезон Дэвис провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

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Источник:
Bild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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