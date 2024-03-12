Кубок Германии, 1/4 финала

Саарбрюкен, Людвигспаркштадион

Саарбрюкен – Боруссия М 2:1

Голы: Наифи 11, Брюнкер 90+3 – Хак 8

Сказка "Саарбрюкена" повторилась. 4 года спустя клуб из небольшого города на границе с Францией снова достиг полуфинала Кубка Германии, повторив своё высшее достижение в клубной истории. В тот раз им повезло с сеткой, но на этот вышло труднее – Гладбах стал третьей жертвой из элиты вслед за "Айнтрахтом" и "Баварией".

Сегодняшняя игра должна была состояться ещё в начале февраля, но игру перенесли из-за ливня. "Боруссия" осталась довольна тем решением, боясь, что непогода будет на руку аутсайдеру. Конечно же, что в этот вечер в Саарбрюкене снова шёл дождь.

Но состояние поля никак не помешало Гладбаху повести уже в дебюте. На 8-й минуте сказка казалась законченной – Хак легко забил в пустые ворота в контратаке, в которой не самый быстрый Онора просто разорвал оборону соперника, после чего прострелил Робину на 3-й гол за неделю. Но ощущение полного превосходства над середняком третьего дивизиона быстро испарилось.

Уже через 3 минуты Мохамед Наифи не без помощь кипера Николаса положил плотный удар издали и сравнял счёт. После этого хозяева отбивались всеми правдами и неправдами, чтобы в компенсированное время, как и против "Баварии", внезапно украсть путёвку в следующий раунд. Гол всей карьеры забил форвард Кай Брюнкер, замкнувший прострел с левого фланга.

В полуфинале "Саарбрюкен" будет соперничать с "Кайзерслаутерном". Ещё один представитель Бундеслиги 2 "Фортуна" приедет в гости к непобедимому "Байеру", шансы которого на золотой дубль сегодня поднялись ещё выше.

Саарбрюкен: Шрайбер, Беккер (Беккер, 74), Тельке, Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 46), Зонтаймер (Цивея, 67), Кербер, Наифи (Ди Микеле Санчес, 74), Брюнкер

Боруссия М: Николас, Эльведи (Лайнер, 82), Фридрих, Итакура, Нетц (Скалли, 81), Онора, Вайгль, Нойхаус, Хак (Нгуму, 69), Райтц (Коне, 69), Сьебатшо