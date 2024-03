Новый опорник в Баварии?! Мюнхенский клуб присматривается к испанскому игроку

Для "Баварии" покупка опорного полузащитника является приоритетной задачей во время летнего трансферного окна.

По информации Bild, клуб уже отмежевывается от приобретения Жоау Палиньи, а свое внимание приковал испанец Мартин Субименди. 25-летний полузащитник играл под руководством Хаби Алонсо в "Реал Сосьедаде Б", и они также имеют общего агента. Поэтому назначение Алонсо новым тренером увеличит шансы клуба получить испанского полузащитника. Также игрока хочет видеть и Микель Артета в "Арсенале".

Добавим, что в этом сезоне за "Реал Сосьедад", Субименди сыграл 41 матч и отметился 3 голами и 1 ассистом.

