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Новый опорник в Баварии?! Мюнхенский клуб присматривается к испанскому игроку
Цена вопроса - 60 млн евро
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Для "Баварии" покупка опорного полузащитника является приоритетной задачей во время летнего трансферного окна.
По информации Bild, клуб уже отмежевывается от приобретения Жоау Палиньи, а свое внимание приковал испанец Мартин Субименди. 25-летний полузащитник играл под руководством Хаби Алонсо в "Реал Сосьедаде Б", и они также имеют общего агента. Поэтому назначение Алонсо новым тренером увеличит шансы клуба получить испанского полузащитника. Также игрока хочет видеть и Микель Артета в "Арсенале".
Добавим, что в этом сезоне за "Реал Сосьедад", Субименди сыграл 41 матч и отметился 3 голами и 1 ассистом.
In their search for a holding midfielder, Bayern have distanced themselves from a move for João Palhinha for now. The club is now focused on Martín Zubimendi as priority target for the position. Zubimendi played under Xabi Alonso at Real Sociedad B and both share the same agent.… pic.twitter.com/rbnxkOQtsw— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 12, 2024
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