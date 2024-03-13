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Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона

Германия

Между игроком и командой напряженные отношения

Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не очень доволен уходом главного тренера команды Томаса Тухеля.

У Кейна есть разногласия с некоторыми футболистами немецкого клуба, которые выступают за уход Тухеля.

Сейчас "Бавария" отстает от "Байера" на десять очков. До конца сезона осталось девять туров.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Харри Кейн
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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