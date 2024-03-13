Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не очень доволен уходом главного тренера команды Томаса Тухеля.

У Кейна есть разногласия с некоторыми футболистами немецкого клуба, которые выступают за уход Тухеля.

Сейчас "Бавария" отстает от "Байера" на десять очков. До конца сезона осталось девять туров.