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Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона
Между игроком и командой напряженные отношения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не очень доволен уходом главного тренера команды Томаса Тухеля.
У Кейна есть разногласия с некоторыми футболистами немецкого клуба, которые выступают за уход Тухеля.
Сейчас "Бавария" отстает от "Байера" на десять очков. До конца сезона осталось девять туров.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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