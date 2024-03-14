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Нагельсманн: Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро
Тренер сборной Германии рассказал о своем будущем
фото из свободных источников
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, прокомментировал свое будущее.
"Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро, если получу предложение, которое меня устроит. Но на данный момент у меня нет ничего на столе".
"Ничего конкретного в плане переговоров нет. Все открыто, сосредоточьтесь на Евро", - Нагельсманн.
Напомним, что контракт сборной Германии с тренером действует до 31 июля 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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