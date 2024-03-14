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Нагельсманн: Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро

Германия

Тренер сборной Германии рассказал о своем будущем

Нагельсманн: Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро

фото из свободных источников

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Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, прокомментировал свое будущее.

"Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро, если получу предложение, которое меня устроит. Но на данный момент у меня нет ничего на столе".

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"Ничего конкретного в плане переговоров нет. Все открыто, сосредоточьтесь на Евро", - Нагельсманн.

Напомним, что контракт сборной Германии с тренером действует до 31 июля 2024 года.

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Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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