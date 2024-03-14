Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии

Александар Павлович, опорный полузащитник "Баварии", прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии.

"Я очень рад, что меня вызвали в национальную сборную Германии. Я планировал сделать выбор между Германией и Сербией только после нынешнего Евро, но мне пришлось сделать это немедленно.

Я хотел бы выразить особую благодарность сербской ассоциации. В моей груди бьются два сердца, моя мать - немка, а отец - серб.