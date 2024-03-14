  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии

Германия
Обновлено

Я очень рад, что меня вызвали в национальную сборную Германии (с)

Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александар Павлович, опорный полузащитник "Баварии", прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии.

"Я очень рад, что меня вызвали в национальную сборную Германии. Я планировал сделать выбор между Германией и Сербией только после нынешнего Евро, но мне пришлось сделать это немедленно.

Я хотел бы выразить особую благодарность сербской ассоциации. В моей груди бьются два сердца, моя мать - немка, а отец - серб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поэтому мое решение не должно быть направлено против сербской сборной, а скорее в пользу немецкой. Я родился и вырос в Мюнхене, всю свою футбольную карьеру провел в "Баварии" и с нетерпением жду предстоящих международных матчей с Германией".

Читайте такжеЗвездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона
По теме
yellow-arrow
Нагельсманн: Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро
yellow-arrow
Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
yellow-arrow
Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона
Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости