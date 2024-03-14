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Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии
Я очень рад, что меня вызвали в национальную сборную Германии (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Александар Павлович, опорный полузащитник "Баварии", прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии.
"Я очень рад, что меня вызвали в национальную сборную Германии. Я планировал сделать выбор между Германией и Сербией только после нынешнего Евро, но мне пришлось сделать это немедленно.
Я хотел бы выразить особую благодарность сербской ассоциации. В моей груди бьются два сердца, моя мать - немка, а отец - серб.
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Поэтому мое решение не должно быть направлено против сербской сборной, а скорее в пользу немецкой. Я родился и вырос в Мюнхене, всю свою футбольную карьеру провел в "Баварии" и с нетерпением жду предстоящих международных матчей с Германией".
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