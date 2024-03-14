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Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Германия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Фото: Bavarian Football Works

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить сотрудничество со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает издание BILD, спортивный директор клуба Кристоф Фройнд встретился с агентом игрока Ником Хьюзом. "Бавария" предложила Дэвису заработную плату в размере 13-14 миллионов евро в год, если футболист согласится продлить контракт до 2029 года.

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Переговоры продолжаются, поскольку Альфонсо хочет получать 20 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис Кристоф Фройнд
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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