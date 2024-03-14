Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить сотрудничество со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает издание BILD, спортивный директор клуба Кристоф Фройнд встретился с агентом игрока Ником Хьюзом. "Бавария" предложила Дэвису заработную плату в размере 13-14 миллионов евро в год, если футболист согласится продлить контракт до 2029 года.

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Переговоры продолжаются, поскольку Альфонсо хочет получать 20 миллионов евро.