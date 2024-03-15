Фройнд - об 1/4 финала ЛЧ: Это сложный, но привлекательный жребий

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где мюнхенская команда встретится с "Арсеналом".

"Это сложный, но привлекательный жребий. Мы с нетерпением ждем этих двух матчей. Развитие "Арсенала" впечатляет. Но мы - "Бавария". Нам нужна действительно хорошая игра на выезде в Лондоне. Дома, когда нас поддерживают наши болельщики, все возможно".