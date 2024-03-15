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Фройнд - об 1/4 финала ЛЧ: Это сложный, но привлекательный жребий

Германия

Кристоф высказался относительно жеребьевки Лиги чемпионов

Фройнд - об 1/4 финала ЛЧ: Это сложный, но привлекательный жребий

Фото: The Volante

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Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где мюнхенская команда встретится с "Арсеналом".

"Это сложный, но привлекательный жребий. Мы с нетерпением ждем этих двух матчей. Развитие "Арсенала" впечатляет. Но мы - "Бавария". Нам нужна действительно хорошая игра на выезде в Лондоне. Дома, когда нас поддерживают наши болельщики, все возможно".

Напомним, поединок "Арсенал" - "Бавария" в рамках ЛЧ состоится 9 апреля.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Кристоф Фройнд
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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