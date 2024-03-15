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Фройнд - об 1/4 финала ЛЧ: Это сложный, но привлекательный жребий
Кристоф высказался относительно жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: The Volante
Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где мюнхенская команда встретится с "Арсеналом".
"Это сложный, но привлекательный жребий. Мы с нетерпением ждем этих двух матчей. Развитие "Арсенала" впечатляет. Но мы - "Бавария". Нам нужна действительно хорошая игра на выезде в Лондоне. Дома, когда нас поддерживают наши болельщики, все возможно".
Напомним, поединок "Арсенал" - "Бавария" в рамках ЛЧ состоится 9 апреля.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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